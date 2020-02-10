: İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz

10.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:45

Ekrem İmamoğlu, Şişli'nin 8 Şubat tarihi itibari ile istifa dilekçesini sunduğunu açıkladı.

Başkanlık ettiği İBB Meclis oturumunda Şişli'nin istifa dilekçesini okuyan İmamoğlu "Biz de istifa dilekçesini yürürlüğe koyduk. Bu konuda şu salondaki hiç kimseden daha az hassas değilim. Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz" dedi.

"MELTEM HANIM'IN İSTEĞİ AKLANMAK"

Konunun çok taraflı olarak incelendiğini belirten İmamoğlu, "Meltem hanımın istediği şahsi anlamda ona yüklenen suçlardan aklanmak" diye konuştu.

İNCELEME TALEBİNDE BULUNMUŞTU

İSMEK bölge sorumlusu bazı kadın görevlilerine hakaret ettiği iddiası ile Şişli hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Şişli, iddialar üzerine İBB Başkanlığı'na başvurarak, kendisi hakkında inceleme talebinde bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

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