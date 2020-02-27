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İmamoğlu'ndan İstanbullulara ulaşım müjdesi: Gece vapuru seferleri başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İstanbul'da gece vapuru seferlerinin bu Cuma başlayacağını duyurdu.

27.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:25
İmamoğlu'ndan İstanbullulara ulaşım müjdesi: Gece vapuru seferleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , İstanbullulara ulaşımla ilgili yeni bir müjde verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, gece vapuru seferlerinin başlayacağını belirterek, "İlk sefer bu Cuma" dedi. Seferler Cuma ve Cumartesi geceleri gerçekleştirilecek.

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gece vapur seferleri başlıyor. Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden Cuma ve Cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu Cuma"

GECE METROSU 30 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI

İstanbul'da, Cuma ve Cumartesi günleri ile resmi tatil günlerinde düzenlenen gece metrosu seferleri de 30 Ağustos 2019'da başlamıştı.


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: İmamoğlu'ndan İstanbullulara ulaşım müjdesi: Gece vapuru seferleri başlıyor
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