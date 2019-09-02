İmamoğlu'ndan İBB'den çıkarılan çalışanlarla ilgili soruya cevap: Adil bir şekilde işe alınmamışlar

02.09.2019 13:26

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başlamasının ardından belediyeden çıkarılan kişilerle ilgili soruya yanıt verdi:

"Hiç önceden İBB 2 bin eleman alıyor diye bir şey duyduk mu? Bu adil değil, duyuru yapılmamış, insanlar adil bir şekilde işe alınmamış. Bundan sonra liyakate göre, adil! Giyimi kuşamı, halası kuzeni beni ilgilendirmiyor. İşe göre insanın alınması konusunda en adil sistemi uygulayacağız. Burada bir adaletsizlik varsa, tedbir alınacak. Kimse bana torpilci, partizan belediye başkanı diyemeyecek."

1244 KİŞİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun, işten çıkarılanlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İBB'deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır. 2500 civarı yapılan toplam alımdan, şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personelimiz yerine alınan 1. derece yakınları, devam eden projelerde görevi olan çalışanlarımız işlerine devam etmektedir" demişti.