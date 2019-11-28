İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı

28.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:22

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) su fiyatlarında yüzde 80'e varan zam teklif ettiğine yönelik haberler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıtları ilginç bir yönteme başvurdu. "Suya şok zam" ve "İstanbul'da suya yüzde 80'i bulan zam" broşürleri hazırlayan İmamoğlu karşıtları, bu broşürleri evlere, iş yerlerine ve arabalara dağıtarak propaganda yaptı.

İMAMOĞLU: ÇOK KOMİK

Dün akşam Habertürk canlı yayınına katılan ve Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, söz konusu gelişme için "Bu nasıl propaganda, çok komik. Şu broşürü yapanlar, bunun akaryakıt, elektrik ve gaz fiyatları için olanını da yaparlarsa doğru yapmış olurlar" dedi.

İmamoğlu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Milyonlarca arabaya, posta kutusuna konuldu. Bu nasıl propaganda, çok komik. Biz dedik ki, toplumun suyla ilgili hassasiyeti var, ekmekle olduğu gibi. Biz Türkiye'nin en ucuz halk ekmek dağıtımını yapıyoruz. Zarar etmememize rağmen. Fakiri fukarayı sübvanse ediyoruz. Şu anda toplumun hassas alanlarını desteklemek durumundayız. Şubat, Mart'ta suyun fiyatını dengelemek durumundayız. Arkadaşlarımız İSKİ genel kurulunda tartışacak. Suyu az ve öz kullanan, ki bunlar dar gelirli aileler indirimden az faydalandılar, çok kullananlar, iş yerleri çok indirimden faydalandılar.

"TÜRKİYE'DE ZAM OLMASIN BİZ DE YAPMAYALIM"

Şu an İSKİ'nin bütçesinin ciddi bir kısmı enerji. Türkiye'deki elektrik, doğal gaz, yakıt zammı ortada. Hiçbir zammın kaynağı büyükşehir belediyesi olma şansı yok. Konuştuğumuz şey yüzde 20 civarında zam. Bu zam olmadan İSKİ yatırım yapamaz. Türkiye'de zam olmasın biz de yapmayalım. Bugün yapılan su zammı normal bir zamdır. Talep edilen zammın da altında bir oranda yapılmaktadır."