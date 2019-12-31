: İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ÇED raporuna itiraz dilekçesi verdi

31.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:44

Kentin ihtiyacının Kanal İstanbul olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, ÇED raporuna itiraz başvurusunda bulunmak için Beşiktaş'taki İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gitti.

"BU PROJEYİ SON ANA KADAR TAKİP EDECEĞİM"

Suyla ilgili üç bilim insanının raporunu okuduğunu ve uykularının kaçtığını söyleyen İmamoğlu, "Bir bilim insanının tarifi şu, siz yeraltı su kaynaklarını kurutuyorsunuz. Istıranca'lardan gelen suyun İstanbul'a yer altı akışını yok ediyorsunuz. Bu yaratmak istediğiniz ada yarınlarda yerleşime uygun olmayan kurak bir alana dönüşme riskine sahip. Bunları ben değil, bilim insanları söylüyor. Altı sene önce yazılmış. Bir siyasi tartışma değildir bu. Siyasi hegemonya altında gazetede köşe yazısı yazmak ya da bir televizyonda konuşmayı bir kenara koyalım, bu konu başka bir konu. Ben bugün tüm söylediklerimle 16 milyon vatansever yurttaşımın haklarını korumak adına ÇED raporuna itiraza geldim. Bu süreci son ana kadar takip edeceğim. Varsa söylemek istediğiniz güzel cümleler kurun. Akılla, bilimle anlatın. Talimatla anlatmayın. Hiç kimseyi de korkutmuyor söyledikleriniz." diyerek ekledi.

"16 MİLYON BUNLARI SÖYLEMEM İÇİN BENİ SEÇTİ"

İtiraz başvurusu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "16 milyon bunları söylemem için beni seçti. İstanbul'u sevmemektir. Biz şehrin vicdanını temsil ediyoruz. Ben istemiyorum diye kimse istemiyorum demesin. Bir başkası istiyor diye de kimse istiyorum demesin. Bu güne kadar kimsenin bilgi sahibi yapılmamasının tersine insanları daha fazla aydınlatacağız." diyerek şöyle devam etti:

Bu millet yat, kat, saray istemiyor. Bu millet iş, aş, eğitim, ekmek istiyor. İnsanlar özel okulu bile evirip çeviremiyor. Bu sorunlar varken, uluslararası ilişkiler sorunları varken, birçok konuda sorunlarımız varken ülkeyi Kanal İstanbul ile meşgul etmek devlet adamlığına sığmaz.

Haber Videosu