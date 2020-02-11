İmamoğlu "istifa etti" dedi, Yeşim Meltem Şişli kurumsal kimlikte yerinde duruyor
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İmamoğlu "istifa etti" dedi, Yeşim Meltem Şişli kurumsal kimlikte yerinde duruyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istifa ettiğini açıkladığı, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin kurumsal kimliğinde halen yerinde duruyor.

11.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:50
İmamoğlu

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 'nun istifa ettiğini açıkladığı, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem , İBB'nin kurumsal kimliğinde halen yerinde duruyor. İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Meltem Şişli, geçtiğimiz cumartesi günü, soruşturmanın selameti için görevinden istifa etmişti. Başkan İmamoğlu da, Şişli'nin istifa dilekçesini yürürlüğe koyduğunu, soruşturma sonuna kadar Şişli'nin açığa alındığını söylemişti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İmamoğlu "istifa etti" dedi, Yeşim Meltem Şişli kurumsal kimlikte yerinde duruyor
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