İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam katıldığı bir canlı yayında İBB'nin TRT'deki bir diziye 25 milyon TL aktardığını açıkladı. Söz konusu dizinin Mehmetçik Kûtulamâre olduğu ortaya çıktı.

18.09.2019 11:27
İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında İBB'den TRT'deki bir diziye sponsorluk yoluyla 25 milyon TL aktarıldığını söylemişti. İBB'nin toplam 4 iştirakinden aktarılan paranın hangi diziye gittiği belli oldu.

"DİZİYE SPONSOR OLMAK BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN İŞİ Mİ?"

Bir TRT dizisine İBB'ye milyonlarca lira aktardığını söyleyen İmamoğlu, "TRT dizisine 20-25 milyon lira niye aktarsın İBB. Diziye sponsor olmak belediye şirketlerinin işi mi? Televizyon buna reklam alır ve para kazanır" dedi, herkes o dizinin hangisi olduğunu merak etti.

MEHMETÇİK KÛTULAMÂRE DİZİSİNE 25 MİLYON TL'LİK KAYNAK

İBB Başkanı'nın söz ettiği dizinin TRT'de yayınlanan Mehmetçik Kûtulamâre olduğu ortaya çıktı. Söz konusu dizi için İBB'nin 4 iştirakinden 25 milyon TL'lik kaynak sağlandı.

İBB'NİN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ

2018 yılında İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım da sosyal medyada gündeme geldi. Paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sağladığımız "Mehmetçik Kut'ül - Amare" dizisi, bu akşam saat 20.00'de, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor" notu düşülmüştü.

İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış
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YORUMLAR (50)

  • ADINIZI YAZIN:
    TRT DEKİ DİZİYE BİZİM GEÇMİŞİMİZ TARİHİMİZLE İLGİLİ BİR DİZİYE PARA AKTARMIŞ. ÖZELLİKLE SÖYLÜYORUM HERHANGİ BİR İSTEK TE BULUNMADAN SENERYODA Bİ DEĞİŞŞİKLİK AMACI GÜTMEDEN YAPTIYSA HELAL OLSUN.
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  • KIBRIS GAZISI:
    GERCEKLERI YANSITMAYAN SIYASI EGILIME VE ALGI YARATMAYA YÖNELIK YANLI YANLIS KURGU DIZILERIN BIR YERLERDEN GELEN EMIR VE DESTEKLE YAPILDIGINI MISIRDAKI SAGIR SULTAN DAHI BILIYOR AYRICA YINE EGITIM VE KÜLTÜR SEVIYESI DÜSÜK OKUMA ÖGRENME ALISKANLIGI OLMAYAN VATANDASLARIMIZA YÖNELIK AHLAK DISI MILLI MANEVIYATIMIZA KÜLTÜR ÖRF VE ADETLERIMIZE AILE YAPIMIZA TERS DIZILER TV PROGRAMLARI ÜLKEMIZI ICERDEN CÜRÜTME CÖKERTME PLANLARININ BIR PARCASIDIR CEHALETIN SONU IRAK SURIYE PAKISTAN MISIR YEMENDIR
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  • L:
    ne imamoğluymuş be parlata parlata bitiremediniz sanki zafer kazanmış kumandan gibi adamı yere göğe sığdıramadınız sanki tek başına seçim kazanmış hani ıyı parti hanı sp hani dsp hani hdp seçim kazanmış mış bırakın bu işleri. biz 100 senedir istanbuldayız 80 li senelerde çöp dağlarını ergun göknelleri ödenmeyen işçi paralarını leyland otobüslerin yollarda kaldığını biliyoruz şimdi herkes ulaşım araçlarının keyfini çıkarıyor nankörlük insanı zillete götürür zillet de sefalete
    Cevap Yaz 12 13 Yayından Kaldır
  • KURMAY:
    Bilmiyordum. . . Geçmişte üzeri örtülen böyle bir tarihin, bize öğretilip hatırlanmasında emeği geçmiş. . . 25 milyon değil 250 milyon helal olsun.
    Cevap Yaz 69 93 Yayından Kaldır
  • BİR ZAMANLAR ANADOLU:
    Tarih dizilerden öğreniliyorsa okulları kaldıralım embesil!
    Yayından Kaldır
  • GÜNEY:
    OPERA YA -BALE YE GİTMEMİŞ YA. . . NİHAYETİNDE KUTLU BİR ZAFERİN TANITIMINDA KULLANILMIŞ. HELAL OLSUN DERİM.
    17 17 Yayından Kaldır
  • MIZRAK ÇUVALA SIĞMİYOR .:
    espiri yapmıştır sizde hemen cidiye almayın .
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  • CAHİL Mİ DEDİN:
    100 yıllarca tarihi kafalarına göre yazıp okuttular. 100 yıldır bu zaferden üniversitede okuyanlar dahi haberi yoktu. senin bahsettiğin kitabpların büyük çoğunluğunu yazan o savaşı kaybedenin uşaklarıydı.
    12 5 Yayından Kaldır
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