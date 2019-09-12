İmamoğlu: Halk Ekmek'teki zam, normal ekmekle ilgili değil

12.09.2019 14:32

Halk Ekmek'te poşetli ürünlere bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapıldı. Konu ile ilgili bir açıklama yapam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bazı özel ürünlerle ilgili zam söz konusu. Normal ekmekle ilgili zam söz konusu değil" dedi.

İmamoğlu konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"NORMAL EKMEKLE İLGİLİ ZAMMIMIZ YOK"

"Uzun süredir zam yok. Biz, hizmet etmek istiyoruz. Özellikle yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da bir takım, özel çalışılan ürünlere de zam yapılabilir diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçilecekti bu günlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili şimdilik zammımız yok"