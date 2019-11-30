İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
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İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesinin kente ihanet olduğunu belirterek "Bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız" dedi.

30.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:02
İmamoğlu, Erdoğan'ın

Büyükşehir Belediye Başkanı , A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve eski Trabzonsporlu futbolcu 'in kendisini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KANAL İSTANBUL BU ŞEHRE İHANETTİR"

'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili soru üzerine Başkan İmamoğlu, "Kanal İstanbul bu şehre 100 kere ihanettir. Birazcık bilimden ve şehircilikten anlayan herkesin vicdanını sızlatacak; bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "HAYALİM, HÜLYAM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Kanal İstanbul projesini "Yüzyılın projesi" olarak nitelendirmiş ve "Hayalim, hülyam" ifadelerini kullanmıştı.


Haber Videosu: İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
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