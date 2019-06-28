İmamoğlu: Atama yetkisi için kanuni haklarımızı arayacağız

Dün mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesai gününde açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, "Ticaret Bakanlığının yayımladığı genelgeyle atama yetkisi belediye başkanlarından alınıp belediye meclisine verildi. Bu konu Ankara'da mahkemelik oldu. İptal oldu. Sizin İstanbul için bir girişiminiz olacak mı?" sorusuna İmamoğlu, "Belediye başkanına ait bir yetkiyi belediye meclisine sevk etmenin kanuna aykırı olduğu konusu çok net. Alınan ve gönderilen genelgeyi açıkçası çok anlamlı bulmadık. Bu konuyla ilgili Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne başvurumuzu yapacağız. Uyarımızı yapacağız. Kanuni haklarımızı arayacağız." dedi.

İmamoğlu, soruya şu cevabı verdi:

"HİÇ ANLAMLI OLAMAYAN BİR GENELGE"

"Bu çok yeni bir konu değil. Her belediyenin artık şirketi, iştiraki var. Bütün belediyelerin iştirakleriyle ilgili gönderilmiş bir genelge. Elbette ki İstanbul ve Ankara daha ön planda duruyor. Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine çıkmış bir karar var. Yanılmıyorsam BELKO şirketi olsa gerek. O şirketle ilgili çıkmış bir karar var. Zaten tamamen kanuna aykırı bir genelge. Kanunda çok net yetkilinin kim olduğu. Belediye başkanına ait bir yetkiyi belediye meclisine sevk etmenin kanuna aykırı olduğu konusu çok net. Bütün belediyelerin dava açarak mahkeme süreçleriyle bu süreci tamir etmesi çok gereksiz. Alınan ve gönderilen genelgeyi açıkçası çok anlamlı bulmadık. Bu konuyla ilgili Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne başvurumuzu yapacağız. Uyarımızı yapacağız. Kanuni haklarımızı arayacağız. Umarım geri dönüş sağlanır. Çünkü hiç anlamlı olmayan bir genelge.

"HUKUKA DAİR GİRİŞİMLERİMİZİ YAPACAĞIZ"

Giderilmesiyle ilgili hukukun da bize yardımcı olacağının farkındayım. İnşallah bu sıkıntı giderilir zira bizim de oldukça yüksek sayıda iştiraklerimiz var. İştiraklerimiz, İstanbul'un konsolide bütçesinin neredeyse 3'te 2'sini kapsıyor. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi diye baktığımız kurumsal yapının dışında, 3'te 2'sinin olduğu şirketler tarafı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesini yönetebilmek, daha çok buralarda geçiyor vatandaşa dokunan iş ve hizmetlerle ilgili. Bu konuda önümüzün tıkanmasıyla ilgili bu hamlenin bir an önce giderilmesiyle ilgili hem ilgili kurumlarla görüşeceğiz hem de hukuka dair girişimlerimizi yapacağız. Hızlıca tadil edilmesiyle ilgili umudumuz."