İlk yarıdaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Perotti koşulara başladı

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 4-3 kaybedilen Beşiktaş maçında sakatlanan Diego Perotti, bugünkü idmanda yer aldı. Arjantili yıldız, takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalara start verdi. Sarı-Lacivertliler'de Perotti'nin dönmesi, hücum hattına önemli hareketlilik getirecek. Ligin başlarında çözdüğü maçlarla önemli hücum silahı olan futbolcunun dönüşü, teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Uzun süren sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Arjantinli futbolcu Diego Perotti koşulara başladı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de 4-3 kaybedilen Beşiktaş derbisinde sakatlanan Perotti, yaklaşık 5 aydır sahalardan uzaktı. Takıma dönme ihtimali zayıf gözüken Arjantinli futbolcunun sakatlığının 8-9 ay süreceği tahmin ediliyordu ama bu süre daha kısa oldu.

4 MAÇA ÇIKTI 3 GOL ATTI

Fenerbahçe'de sadece 4 maça çıkan Diego Perotti, çubuklu forma ile 3 kez gol sevinci yaşadı. Takımın ilk yarısında en önemli hücum silahı olan yıldız futbolcu, sakatlığıyla Erol Bulut'un planlarını sekteye uğrattı, takımın hücum hareketliliği tıkandı. Kısa sürede verdiği katkıyla kendisini sevdiren Perotti'nin dönüşü sevinçle karşılandı.