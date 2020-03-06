İlk 'koronavirüs mağazası' Washington'da açıldı, tezgahta maske ve jeller var

06.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:29

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da ilk "koronavirüs mağazası" açıldı. Mağazada maskeler, cerrahi eldivenler ve dezenfektanlar başta olmak üzere yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı çeşitli önlem malzemeleri satılıyor.



Dünya genelinde Covid-19 bulaşan insan sayısı 100 bine yaklaşırken mağazanın sahibi Adilisha Patrom, krizi fırsata çevirdi. Euronews.com'da Görüntüle