İlk 'koronavirüs mağazası' Washington'da açıldı, tezgahta maske ve jeller var
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İlk 'koronavirüs mağazası' Washington'da açıldı, tezgahta maske ve jeller var

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da ilk "koronavirüs mağazası" açıldı. Mağazada maskeler, cerrahi eldivenler ve dezenfektanlar başta olmak üzere yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı çeşitli önlem malzemeleri satılıyor.

06.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:29
İlk 'koronavirüs mağazası' Washington'da açıldı, tezgahta maske ve jeller var

'nin (ABD) başkenti 'da ilk "koronavirüs mağazası" açıldı. Mağazada maskeler, cerrahi eldivenler ve dezenfektanlar başta olmak üzere yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı çeşitli önlem malzemeleri satılıyor.


Dünya genelinde Covid-19 bulaşan insan sayısı 100 bine yaklaşırken mağazanın sahibi Adilisha Patrom, krizi fırsata çevirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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