İlk 'koronavirüs mağazası' Washington'da açıldı, tezgahta maske ve jeller var
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da ilk "koronavirüs mağazası" açıldı. Mağazada maskeler, cerrahi eldivenler ve dezenfektanlar başta olmak üzere yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı çeşitli önlem malzemeleri satılıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da ilk "koronavirüs mağazası" açıldı. Mağazada maskeler, cerrahi eldivenler ve dezenfektanlar başta olmak üzere yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı çeşitli önlem malzemeleri satılıyor.
Dünya genelinde Covid-19 bulaşan insan sayısı 100 bine yaklaşırken mağazanın sahibi Adilisha Patrom, krizi fırsata çevirdi. Euronews.com'da Görüntüle