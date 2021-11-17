İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan Eskişehirspor'a ziyaret - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan Eskişehirspor'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan Eskişehirspor'a ziyaret

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'u ziyaret etti. Ziyarette kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelen Atasoy, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, İl Jandarma Komutanı Atasoy'a takımın formasını hediye etti. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title