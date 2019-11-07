İhracatçılar tarihsel bağı kullanacak Afrika’nın kapısını Fransa’dan aralayacak

Küresel ekonominin yeni gözde pazarı Afrika. Afrika'ya çoğu zaman kendi başlarına giren Türk yatırımcıları, coğrafya ve tarihsel bağları da kullanarak çevre bölgelerden adım atma yolunu seçiyorlar.

07.11.2019 08:25 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:25
İhracatçılar tarihsel bağı kullanacak Afrika’nın kapısını Fransa’dan aralayacak

Küresel ekonominin yeni gözde pazarı Afrika. Afrika'ya çoğu zaman kendi başlarına giren Türk yatırımcıları, coğrafya ve tarihsel bağları da kullanarak çevre bölgelerden adım atma yolunu seçiyorlar. Bunlardan en dikkat çekeni ise Fransa.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et