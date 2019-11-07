İhracatçılar tarihsel bağı kullanacak Afrika’nın kapısını Fransa’dan aralayacak
Küresel ekonominin yeni gözde pazarı Afrika. Afrika'ya çoğu zaman kendi başlarına giren Türk yatırımcıları, coğrafya ve tarihsel bağları da kullanarak çevre bölgelerden adım atma yolunu seçiyorlar.
Küresel ekonominin yeni gözde pazarı Afrika. Afrika'ya çoğu zaman kendi başlarına giren Türk yatırımcıları, coğrafya ve tarihsel bağları da kullanarak çevre bölgelerden adım atma yolunu seçiyorlar. Bunlardan en dikkat çekeni ise Fransa.