İhracatçılar, dökme zeytinyağı ihracatına getirilen yasağa karşı çıktı

Türkiye'deki zeytinyağı ihracatçılarının tek temsilcisi olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 kg üzerindeki ambalajlarda zeytinyağı ihracatına getirilen yasakta yanlıştan dönülmesini talep etti.

Yapılan açıklamada, "Zeytinyağı fiyatlarıyla bitkisel yağ fiyatları aynı seviyeye gelse bile, kısa vadede büyük tüketim artışı olmayacağını düşünüyoruz. Zeytinyağı diğer bitkisel yağların ikamesi değildir. Ülkemizde üretilen zeytinyağının tamamının iç piyasada tüketilmesi mümkün değildir. Bu şartlarda ihraç edilebilecek 130-140 bin ton civarı zeytinyağımız olduğunu görüyoruz" denildi.

Son 5 sezon ortalama zeytinyağı ihracatının 50 bin ton düzeylerinde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu rakamlara baktığımızda, elimizdeki zeytinyağı miktarının hem iç tüketime hem ihracata fazlasıyla yeteceği açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, şubat sonu ile itibariyle, 2021/2022 sezonunun ilk 4 ayında toplam 27 bin ton zeytinyağı ihracatımız söz konusu. Bugün alınan yasak kararı 5-18 kg ve üzeri ambalajlardaki zeytinyağı ihracatına izin vermediği için, zeytinyağı ihracatımızın yüzde 80 kayba uğraması gündeme gelecektir. Bu şartlarda 5 kg üzerindeki ambalajlarda zeytinyağı ihracatın yasaklanması, sektöre darbe vuracaktır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi