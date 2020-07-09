İhracat Beklenti Endeksi 3. çeyrekte 83.5'e geriledi. İhracat Beklenti Endeksi, 2017 yılından bu yana ilk kez 100 değerinin altına inerek, 2020 yılı üçüncü çeyrekte 83.5 düzeyine geriledi.

İhracat Beklenti Endeksi, 2017 yılından bu yana ilk kez 100 değerinin altına inerek, 2020 yılı üçüncü çeyrekte 83.5 düzeyine geriledi. Endeks, ikinci çeyrekte 111.1 ve geçen yılın aynı döneminde de 123.3 düzeyindeydi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2–18 Haziran tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, İhracat Beklenti Endeksi 2020 yılı 3. çeyrekte 83,5 oldu. 100'ün altında gerçekleşen endeks, 2020 yılı 3. çeyreğindeki ihracata ilişkin azalış yönünde bir eğilim ortaya koymaktadır" denildi.

İhracat Beklenti Endeksi kapsamında, 100'ün üzerinde gerçekleşen gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisi ile ihracat sipariş beklentisi sorularına ait endeksler ihracat beklentisi endeksini pozitif etkilerken, 100'ün altında gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son üç aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi sorularına ait endeksler negatif etkiledi.İthalat Beklenti Endeksi de, üçüncü çeyrekte 82.3 oldu. 100'ün altında gerçekleşen endeks, 2020 yılı üçüncü çeyrekteki ithalata ilişkin azalış yönünde bir eğilim ortaya koydu.

İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100'ün üzerinde gerçekleşen ithalat beklentisi (gelecek 3 ay) ile ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay) sorularına ilişkin endeksler, ithalat beklenti endeksini pozitif etkilerken, 100'ün altında gerçekleşen şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve ithalat sipariş düzeyi (son 3 ay) sorularına ilişkin endeksler negatif etkiledi. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA