Iğdır'da rafine tuz fabrikasının temeli atıldı

Iğdır Organize sanayi bölgesinde 15 bin metrekare alan içerisine kurulacak olan ve 7 bin 500 metrekare kapalı alanda üretilecek olan rafine tuzlar yurt içi ve yurt dışına satılacak.

Iğdır Organize sanayi bölgesinde 15 bin metrekare alan içerisine kurulacak olan ve 7 bin 500 metrekare kapalı alanda üretilecek olan rafine tuzlar yurt içi ve yurt dışına satılacak.

105 parsel ve 2 etaplı Organize Sanayi Bölgesinde 70 milyon TL yatırım yapılarak, 140 kişi istihdam edilecek. Iğdır öncelikli yatırım illerinden biri olarak ürünler rafine edildikten sonra satılacak.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Taşı taşın üzerine koyan herkese bizim kamu bürokratları olarak elimizden geldiğince yardımcı olmamız lazım. Bu tesis yurdun farklı bir yerinde yapılıyordu. Mehmet bey bu yatırımı kendi memleketine kendi toprağına ve insanlarına daha faydalı olacağını düşünerek ve birazda fazla maliyete katlanarak Iğdır'a yapmayı uygun gördü. Mehmet bey nezdinde bütün firma yetkililerine teşekkür ederim" dedi.

Iğdırlı iş insanı Mehmet Sürkit ise "Satış ve pazarlama sürecinde fabrikanın stratejik olarak konumu nakliye avantajının olması ile üretilecek tuzun yüzde 60'ı nakliye açısından yakın olan ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve Rusya'ya ihracat olarak planlanmıştır" şeklinde konuştu.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde rafine tuz fabrikasının temel atma törenine, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, iş adamı Mehmet Sürkit ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı