İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı
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İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı

25.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:18

İGDAŞ, gecikmiş doğal gaz fatura borçları için taksitli ödeme kampanyası başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İGDAŞ, gecikmiş fatura borcu olan abonelere 10 takside kadar ödeme imkanı sunuyor.

Kampanyadan, son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi, 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan aboneler yararlanabilecek.

KREDİ KARTI İLE 10 TAKSİT İMKANI

Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 10 taksitte ödeyebilecek.

NAKİT ÖDEME

Nakit olarak ödemek isteyenlere ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeme imkanı sunuluyor.

İŞLEMLER NEREDEN YAPILACAK

Aboneler, işlemlerini, İGDAŞ vezneleri, www.internetsubesi.igdas.istanbul internet sitesi, İGDAŞ Mobil ve işlem noktalarından gerçekleştirebilecek.

İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları (1)
HER HAFTA BULDUK DİYE GAZ VERDİKÇE FATURALAR: Doğalgaz fiyatlarında indirim yapında vatandaş rahatlasın.
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