İflas Ertelemeden Döndü Avrupa'nın En Büyüğü Oldu

Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ve işlerine odaklandıklarını anlatan Funika Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Sözkesen, "Şu an Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyüğüyüz. 5 yıl sonra bunu da ikiye katlayacağız. 2018 hedefimiz yüzde 20 büyümek" dedi.

İflas Ertelemeden Döndü Avrupa'nın En Büyüğü Oldu

Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ve işlerine odaklandıklarını anlatan Funika Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Sözkesen, "Şu an Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyüğüyüz. 5 yıl sonra bunu da ikiye katlayacağız. 2018 hedefimiz yüzde 20 büyümek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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