İflas Ertelemeden Döndü Avrupa'nın En Büyüğü Oldu

Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ve işlerine odaklandıklarını anlatan Funika Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Sözkesen, "Şu an Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyüğüyüz. 5 yıl sonra bunu da ikiye katlayacağız. 2018 hedefimiz yüzde 20 büyümek" dedi.