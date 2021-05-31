İcralık borçların gecikme faizleri silinecek
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İcralık borçların gecikme faizleri silinecek

İcralık borçların gecikme faizleri silinecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sepaş Enerji, gecikmiş borçlara çözüm getiren yeni kampanya başlattığını duyurdu.

Sepaş Enerji, gecikmiş borçlara çözüm getiren yeni kampanya başlattığını duyurdu. Firma, 2021 yılının öncesine ait icralık fatura borçlarına, 30 Haziran'a kadar faiz affı geleceğini açıkladı.

Konutlardan ticarethane ve büyük sanayi kuruluşları dahil 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunduğunu belirten Sepaş Enerji, pandemi nedeniyle zorlaşan ekonomik koşullara karşı yeni bir kampanya hayata geçirdiğini duyurdu. Tüketiciler için fatura borçlarına taksit imkanı ve ödeme vadesini seçme günü gibi çözümler geliştirdiğini ifade eden şirket, 1 Haziran Salı günü başlayacak kampanya kapsamında, geçmiş yıllardan kalan borçların gecikme faizlerini almayacağını söyledi.

Sepaş Enerji, "İcra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 30 Haziran'a kadar 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak 70288, 71068 veya 70257 dahili numaralarından herhangi biri aracılığıyla 'Alacaklar Hukuk Birimi'ne bağlanıp kampanyadan yararlanabilir" açıklamasında bulundu.


İcralık borçların gecikme faizleri silinecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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