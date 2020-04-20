İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı İçişleri Bakanlığı 31 ilde 23 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek dağıtımının nasıl olacağını animasyonla anlattı.

Koordinasyonun valiliklerce sağlanmadığında ise dağıtıcıların evlere eşit miktarda ekmek ulaştıramayacağına işaret edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan animasyonda, ekmek dağıtımının valiliklerin koordinasyonunda olduğundan her haneye eşit sayıda ekmek dağıtılacağı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında halka ücretsiz ekmek dağıtımı uygulaması başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı, uygulamanın ardından bir genelge yayınlayarak belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve yasak nedeniyle geçen haftaki uygulamayı devam ettiremeyeceklerini söylemişti.