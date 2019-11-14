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Ibrahimovic'in 9-0'lık Galibiyetteki Volesi

2015-16 sezonunda Paris Saint-Germain Troyes'ı 9-0'lık flaş bir skorla geçerken Zlatan Ibrahimovic dört golle maça damga vurmustu. Zlatan'in gollerinden bir tanesi, bu harika vole sonucunda gelmisti.

14.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:13

2015-16 sezonunda Paris Saint-Germain Troyes'ı 9-0'lık flaş bir skorla geçerken Zlatan dört golle maça damga vurmustu. Zlatan'in gollerinden bir tanesi, bu harika vole sonucunda gelmisti.

Kaynak: Dugout

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