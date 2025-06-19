İbrahim Hatipoğlu'nun aşil tendonu mu koptu, neden koptu?

İbrahim Hatipoğlu'nun aşil tendonu mu koptu, neden koptu?
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Galatasaray yönetiminde sakatlık şoku yaşanıyor. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ameliyat masasına yatıyor. Peki, İbrahim Hatipoğlu'nun aşil tendonu mu koptu, neden koptu?

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda ameliyat olmak zorunda kaldı. Kulübe yakın kaynaklara göre Hatipoğlu'nun aşil tendonunun koptuğu ve bugün operasyon geçireceği öğrenildi. İbrahim Hatipoğlu'nun aşil tendonu mu koptu, neden koptu?

İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN AŞİL TENDONU MU KOPTU?

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hatipoğlu'nun aşil tendonunun koptuğu açıklandı. Yaşanan sakatlık sonrası derhal sağlık ekiplerine başvuran Hatipoğlu'nun, bugün operasyon geçireceği bildirildi.

Tedavi sürecinin ardından bir süre dinlenmesi beklenen deneyimli yöneticiye camiadan geçmiş olsun mesajları gelmeye başladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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