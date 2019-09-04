İBB Sözcüsü Ongun, İstanbul'daki zam tartışmalarına açıklık getirdi

04.09.2019 13:39

İBB Sözcüsü Murat Ongun son dönemde gündem olan İstanbul'daki zamlar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İSPARK'a zam yapılmadığını belirten Ongun, Hamidiye Su'ya 9 Eylül'de zam yapılacağını belirtti. Ongun, BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılamadığını belirterek, "Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur" dedi.

Ongun'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"19 LİTRE DAMACANA SUYUN FİYATI 11 TL OLACAK"

"İSPARK otopark ücretlerine zam yapılmamıştır. Zam haberleri tümden yalandır. Hamidiye Su 19 lt damacana suyun fiyatı 9 Eylül'de 11 TL olacaktır. Bu ücret muadili markalar ölçeğinde Hamidiye'yi hala en kaliteli ve ucuz marka kılmaktadır. BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur."