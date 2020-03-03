İBB Sağlık Daire Başkanlığı'na 220 personel alınacak

03.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:13

İstabul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağlık Daire Başkanlığı'na çeşitli branşlardan 220 kişinin işe alınacağı bildirdi. İlan ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, başvuruların sadece İBB'nin kariyer portalından ve bölgesel istihdam ofislerinden yapılabileceğini belirtti.

Murat Ongun'un açıklaması şu şekilde:

"İBB Sağlık Daire Başkanlığı'mıza çeşitli branşlarda 220 kişi işe alınacaktır. İBB olarak sadece kariyer portalımız ve bölgesel istihdam ofislerimiz ile iş olanağı sağlamaktayız. İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlarımızı uyarırız."