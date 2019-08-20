İBB'nin camilerle ilgili ihalesinin ismi değiştirildi

20.08.2019 14:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Müftülüğü ile önceki yıllarda yapılan protokol gereğince, Sultanlar tarafından yaptırılan ve selatin camileri olarak adlandırılan camilerin güvenlik, temizlik ve bakım hizmetlerini üstlenmişti. Söz konusu hizmet, önceki yıllarda 'temizlik hizmeti alımı' adı altında yapılırken geçen yıl, 'Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi' şeklinde düzenlenmişti.

Geçen yıl yapılan ihalenin süresi 30 eylülde dolacak. İBB, 9 Ağustos 2019 tarihinde ihalenin yenilenmesine onay verdi. Ancak ihalenin adı, 'Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alım İşi' olara değiştirildi.

İHALE 13 EYLÜL'DE YAPILACAK

Her iki ihalenin şartnamesinde yer alan ve ihaleye konu camilerin listesi aynı olmakla birlikte, ihalenin adına 'turistik' kelimesinin eklenmesi dikkat çekti. Söz konusu camilerin ibadete hazır halde bulundurulmasını kapsayan ihale 13 Eylül tarihinde yapılacak. İBB'nin ilk yaptığı protokolde cami sayısı 22 idi. Daha sonraki yıllarda cami sayı 35'e, son iki yılda da 39'a çıktı.

SELATİN CAMİLERİ

Osmanlı sultanlarının, genellikle kendi paralarıyla yaptırdıkları camilere Selatin (Sultan) camileri deniyor. Bursa'daki Ulu Camii ve Yeşil Camii ilk selatin camii olarak kabul edilir. İstanbul'daki ilk selatin camii Fatih Camii kabul edilir. Özgün halini koruyan en eski selatin camii ise Beyazıt Camiidir. Selatin camilerinin yapımına devlet katkıda bulunmaz sadece padişahın kişisel serveti ile yaptırılırdı. Bu geleneğin 18. Yüzyıla kadar tek istisnası Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii. Gelenek 18. Yüzyıldan sonra terk edildi.

Kaynak: DHA