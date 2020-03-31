SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti - Ekonomi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel

İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

İBB'nin ihtiyaç sahipleri için başlattığı yardım kampanyasındaki gıda kolilerinin 150 TL'lik fiyatı büyük tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı kolilerin içerisindeki ürünlerin değerinin 150 TL etmeyeceğini belirterek, ateş püskürdü. Yardım kolisinin fiyatına Fox haber sunucusu Fatih Portakal da tepki gösterdi.

31.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:11
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

Koronavirüs salgınına karşı tedbiren yeni uygulamalar hayata geçirilirken, bir yandan da işini ve gelirini kaybedenler için birçok yardım organizasyonu düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kolisi kampanyası başlattı. Ancak temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı kolilerin fiyatının 150 TL olması tepki çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı kolinin içerisinde bulunan ürünlerin 150 TL etmeyeceğini söyledi.

150 TL'LİK KOLİNİN İÇERİSİNDE NELER VAR?

İBB'nin 150 TL olan ve fiyat olarak eleştirilen yardım kolisinin içerisinde; 1 litrelik ayçiçek yağı, 3 paket makarna, 1 kg bulgur, 1 kg nohut, 1 kg mercimek, 48'lik demlik poşet çay, bisküvi, helva, gofret, 1 kavanoz salça, 500 gram zeytin, 1 kilo un, tuz ve şekerin bulunuyor.

İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

FATİH PORTAKAL DA ELEŞTİRDİ

İBB'nin pahalı bulunan yardım kolisine bir eleştiri de Fox Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İyi bir şey ama! Listeye baktım, bir de listenin değerine. Bedel pahalı geldi. Kendi marketime ve 2 de büyük markete sordurdum. Biri '98 TL, diğer ikisi 120 ve 102 TL' dediler. Listede göremediğim bir şey mi var? Ve sizde bu alımları kimler yapıyor?" ifadelerini kullandı.

İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

MURAT ONGUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gıda kolisi tartışmaları sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan da bir açıklama geldi. "İBB'nin gıda kolisi üzerinden yapılan tartışmalar üzerine" diyerek sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Ongun, "Gıda paketinin yanında sabun ve kolonyadan oluşan ayrı bir hijyen paketi de mevcuttur. İsteyen vatandaş gıda kolisi, isteyen 150 TL maddi destek alacaktır. İBB her daim halkına şeffaf ve kaliteli hizmet verir" dedi.

İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Murat Ongun'un açıklamaları da sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. Birçok kullanıcı İBB'nin kampanyasına ateş püskürdü. İşte tepki gelen yorumlardan bazıları:

İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

Haberin Videosu:

İBB'nin ihtiyaç sahipleri için 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Ekonomi
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Ekonomi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil Ekonomi
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan
Magazin Hadise Seda Sayan Hande Yener Demet Şener
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 13:26:41. #1.15#
title