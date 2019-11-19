İBB, metrobüs yoğunluğunu azaltmak için yerli metrobüse geçiyor: İmamoğlu test etti

19.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test ediyoruz" denildi.

Twitter'da metrobüs testine dair paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İmamoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:



"Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek. Bazı duraklarda her iki yönlü iniş biniş sağlayabilen daha ferah araçlar. Hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşleri yapıyorlar."