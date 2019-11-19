İBB, metrobüs yoğunluğunu azaltmak için yerli metrobüse geçiyor: İmamoğlu test etti
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İBB, metrobüs yoğunluğunu azaltmak için yerli metrobüse geçiyor: İmamoğlu test etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test etti.

19.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:03
İBB, metrobüs yoğunluğunu azaltmak için yerli metrobüse geçiyor: İmamoğlu test etti

(İBB) Başkanı 'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test ediyoruz" denildi.

Twitter'da metrobüs testine dair paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İmamoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek. Bazı duraklarda her iki yönlü iniş biniş sağlayabilen daha ferah araçlar. Hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşleri yapıyorlar."


Haber Videosu: İBB, metrobüs yoğunluğunu azaltmak için yerli metrobüse geçiyor: İmamoğlu test etti
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