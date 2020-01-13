İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü
İBB Meclisi'nde İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın işsizliğe ilişkin konuşması sırasında gergin anlar yaşandı. Bir AK Partili meclis üyesi Özkan'ın üzerine yürüdü. Araya giren diğer AK Partililer olayın büyümesini engelledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde haraketli anlar yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşma yaptığı sırada gerginlik yaşandı.
OLAYIN BÜYÜMESİ ENGELLENDİ
Özkan, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada işsiz sayısıyla ilgili değerlendirme yaparken AK Parti sıralarından tepkiler yükseldi. Bir AK Partili meclis üyesi, kürsüye doğru hareketlenip Özkan'ın üzerine yürüdü. Araya giren diğer AK Partili üyeler olayın büyümesini engelledi.
Özkan kürsüde konuşurken şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomidir. Vatandaşı mutfağı yanıyor. İnsanlar doğal gazı açmaya korkuyor. Battaniye altında kışı geçiriyor. Ama Saray'ın ruhu duymuyor. Çünkü orada her şey güllük gülistanlık, Lale Devri yaşanıyor"