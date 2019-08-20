İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi

20.08.2019 16:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Medya AŞ.'de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan bu sabah işten çıkarıldı. Sabah saatlerinde işe gelen çalışanlar yeni yönetimin almış olduğu kararla şoke oldu. İBB Medya A.Ş İnsan Kaynakları, söz konusu durumu işten çıkarılan personele "İş akdiniz feshedildi" diyerek duyurdu. İşten çıkarılan personelin ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncesi eski yönetimle çalışan ekip olduğu öğrenildi.

TWİTTER'DAN DUYURDU

İBB iştiraki olan Medya AŞ'de Yayınlar Müdürü Mustafa Güngör Twitter hesabından işten çıkarıldığını şu şekilde duyurdu:

İBB iştiraki olan Medya AŞ'de Yayınlar Müdürlüğü görevime bugün itibariyle yeni yönetim tarafından son verildi.Sadece benim işime son verildiğimi sanarken öğrendim ki benimle birlikte 50'ye yakın mesai arkadaşımın işine son verilmiş.İmanımız ve inancımız "Rızkı veren Allah".

"BİZ İNSANLARIN EMEKLERİNE BAKARIZ"

İBB seçimleri öncesi yönetim anlayışı hakkında konuşan İmamoğlu şunları söylemişti:

"Biz alın terine bakarız.İnsan emeğiyle o kurumun içerisinde varsa biz onun hangi partiye oy verdiğine, nereden geldiğine, nasıl yaşadığına bakmayız, bakmadık. Biz insanları ayırt etmedik. Biz insanların emeklerine bakarız. Başarılı olan bürokratlar bizlerle yollarına hala devam etmektedirler. Asla biz insanların alın terinin ötesine, işine olan motivasyonun ötesine bakmadık, bakmayacağız. Bu konuda yüzde 100 teminat veririm. Ama işini yapmıyorsa bunun kim olduğuna bakmam. Çalışıyor görünüyor başka bir iş yapıyorsa onun da gözünün yaşına bakmam. Ama emeğini verip o kurumun bir ferdi olup ay başı maaşını alıyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Görecekler ki hayatlarının en mutlu, sosyal güvence açısından en maksimum geri dönüş alacakları dönemi bizimle yaşayacaklar"

"AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZ"

İmamoğlu daha sonra göreve gelmesinin ardından yaptığı bir açıklamada belediye çalışanlarına yönelik olarak "Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var" demişti.