İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı'ndan Ekrem İmamoğlu'na "haksız maaş" yanıtı

Birkaç ay önce İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Mevlüt Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstifa ettik diyen Genel Sekreter ve yardımcıları şuanda İBB'nin önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı, bence hakları olmayan maaşları alıyorlar" ifadesine yönelik yazılı açıklamada bulundu.

"'HAKLARI OLMAYAN MAAŞLARI ALIYORLAR' İFADESİ KESİNLİKLE GERÇEK DEĞİL"

Bulut yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun iddiaları hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirme için zaruri açıklama. Sayın Ekrem İmamoğlu 'İstifa ettik diyen Genel Sekreter ve yardımcıları, şu anda İBB'nin en önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı. Bence hakları olmayan maaşları alıyorlar' açıklamasında bulunmuştur. İnandığımız misyon ve hizmet anlayışımız gereği yeni yönetime hiçbir bahane ileri sürmeden çalışabilmesi için ekip olarak kendi isteğimizle istifa ettik. Ben ayrıca emekliliğimi istedim ve emekli oldum. İBB iştiraklerinin 'Yönetim Kurulunun Süresi' maddesi hüküm gereğince, Yönetim Kurulu Başkanlığım kendiliğinden sona ermiştir. Durum böyle iken 'Bence hakları olmayan maaşları alıyorlar' ifadesi kesinlikle gerçek değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

İSTİFASINI GENEL SEKRETER DUYURMUŞTU

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, sosyal medyadan duyurduğu mesaj ile 8 yardımcısıyla birlikte istifa ettiğini açıklamıştı. Baraçlı'nın istifasını açıkladığı isimlerden biri olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İspark Yönetim Kurulu Başkanı, İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Türbeler Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Kasımpaşa Spor Kulubü ve Okçular Vakfı' nda görev alıyordu.

MEVLÜT BULUT KİMDİR?

1964 yılında Gümüşhane' de doğdu. Orta ve Lise Eğitimini Erzurum' da tamamladı. üniversite eğitimini Trabzon' da bitirdi.

1987 yılında memuriyete başladı. 1994 yılında Beyoğlu Belediyesi Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğüne atandı. 10 yıl bu görevi yaptıktan sonra; 2004 yılında itibaren sırasıyla; İBB Katı Atık Yönetimi Müdürlüğü ve iBB Sosyal ve idari işler Müdürlüğü yaptı.

2007 yılında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine getirildi. Temmuz 2014 tarihinde yapılan yeni atamalar sonucunda Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Mevlüt BULUT, evli ve 3 çocuk babasıdır.