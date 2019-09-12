İBB Sözcüsü Ongun: Medya AŞ Kutülamare dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş

12.09.2019 12:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk TV'den Ayşenur Arslan'ın programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ongun, İBB'nin verdiği sponsorluk ve reklam ücretlerini açıkladı.

Ongun şu açıklamaları yaptı:

"SADECE BİR İŞTİRAKİN TV KANALINA VERDİĞİ İLAN 7 MİLYON LİRA"



"Bütün müdürlükleri ve iştiraklerine yazı gönderilerek sponsorluk, reklam rakamlarının bir dökümünü istedik. Her gün bir gazetede Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazı yazan bir yazarın internet sitesine 2017 ve 2018'de 50-60 bin lira reklam verilmiş. Sadece bir iştirakin 3 yılda 1 televizyon kanalına verdiği ilan 7 milyon lira.

MEDYA AŞ'DEN TRT DİZİSİNE SPONSORLUK

Bu arabalar buraya konulduğu zaman, israf konusuyla dalga geçiyorlar ya izleyicilerimize sormak istiyorum. Medya AŞ bir diziye 12 milyon 750 bin liraya sponsor oluyor? TRT 1'de yayımlanan Kutülamare dizisi bu"