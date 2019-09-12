İBB'den indirimli İstanbulkart'a yeni düzenleme

12.09.2019 14:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, liseden mezun olup üniversite yerleşemeyen ve ücretli öğretmenlerin İstanbulkart'tan indirimli yararlanmasını sağlayacak düzenlemeyi İBB Meclisi'nden geçirdi.

İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda daha önce 40 TL'ye indirilen öğrenci kartından liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşememiş öğrenciler de bir yıl boyunca yararlanacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE DE UYGULANACAK

Öğretmenlere sağlanan indirimli ulaşım hakkı, MEB'e bağlı eğitim öğretim kurumlarında çalışan "ücretli öğretmenlere" de uygulanacak.