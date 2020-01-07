: İBB'den Arapça Kanal İstanbul mesajı: Projeden çekildik

07.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsteseler de İstemeseler de yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yeni bir çıkış geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı Arapça açıklamada, İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nden çekildiğini tekrarladı.

KATARLILARA YANIT OLARAK YORUMLANDI

Ongun'un, İBB'nin projeden çekilmesini Arapça olarak paylaşması sosyal medyada Katarlıların Kanal İstanbul projesine gösterdiği ilgiye yanıt olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki dönemde İBB-Ulaştırma Bakanlığı-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan ve mahkemelik olan 'Kanal İstanbul işbirliği protokolünden çekildiklerini açıklamıştı.

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