: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için Çevre Bakanlığı'na olumsuz rapor

19.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul'un ÇED raporu konusundaki görüşlerini 56 sayfalık bir rapor halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sundu.

Raporda bu projeye ihtiyaç olmadığını, yapılması halinde ise doğanın büyük zarar göreceği, İstanbul'un su kaynaklarının büyük ölçüde yok olacağı ve yaşanılamaz bir hale geleceğini bildirdi.

Karadeniz ve Marmara Denizi'nin doğal yapısının bozulacağı, tsunami ve deprem riskleri karşısında büyük felaketlerin yaşanabileceği, tespitleri de yapıldı.

"BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINMALIDIR"

Sözcü'den Erdoğan Süzer, Başak Kaya ve Asuman Aranca'nın ortak imzalı haberine göre, raporun son bölümünde "Kentin ve sakinlerinin geleceğini ilgilendiren bu tarz devasa projelerde, seçilmiş belediye başkanlarının görüşlerinin dikkate alınması, yerinden yönetim ilkesi ve vatandaşın seçme hakkının bir gereği olarak görülmelidir. Bu projenin hiçbir aşamasında yerel demokrasi ve halkın katılımına yer verilmemiştir" uyarısı yapıldı.

AYM KANAL İSTANBUL'U GÖRÜŞECEK

Anayasa Mahkemesi, tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesinin, yap-işlet-devret modeli ile yapımına olanak tanıyan kanun maddesinin iptali için yapılan başvuruyu, önümüzdeki hafta esastan görüşerek karara bağlayacak.

TBMM'de 26 Temmuz 2018'de kabul edilen torba kanunda, Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenlemeye de yer verilmişti.

CHP, bu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Böylece, Kanal İstanbul projesi, AYM'ye taşındı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 24-25 Aralık'ta toplanacak.

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