Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular, sakatlıktan dönen Loicy Remy ve Aminu Umar için eşine az rastlanır bir hoş geldin karşılaması yaptı. Antrenman sahasında 2 futbolcuyu ortalarına alıp vurmaya başlayan futbolcuların görüntülerini Rizespor sosyal medya hesabı yayınladı.