Holo Coin, Harmony (One) Coin veya Enjin Coin Yorum ve Analizi - 16 Mart

Baskı saatinde Pazartesi gününün erken saatlerinde Holo (CRYPTO: HOT), Harmony ( CRYPTO: ONE) ve Enjin Coin (CRYPTO : ENJ) kripto paralarının yükselmesine neden olan çeşitli faktörler vardı. İşte bu kripto para birimleriyle ilgili son gelişmeler.

Holo Coin (HOT): Geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamalar oluşturmaları için eşler arası bir platform olan Holochain'in temelini oluşturan kripto para birimi, 0,009552 $ 'dan 24 saat içinde% 109,47 arttı. Madeni para, yedi günlük bir takip periyodunda% 200.61 geri döndü.

Holochain, HoloPorts üzerinde çalışan Elemental chat adlı bir uygulama başlattı. Cointelegraph'ın geçen ay bildirdiğine göre , proje aynı zamanda web kullanıcılarının HoloPort aracılığıyla uygulamaya giriş yapmalarını sağlamayı planlıyor . Şimdi uygulamayı yeniden dağıtmayı planlıyorlar.

HOT, yılın başından bu yana yaklaşık % 1.513 artarken, zirve kripto para birimi Bitcoin (CRYPTO: BTC)% 104.75 arttı. BTC,% 3.07 düşüşle 59.332,96 dolardan işlem gördü.

ONE: Stocktwits.com'un En İyi 10 trend akışı listesinde, ONE, basın zamanında 0.104 $ 'dan% 80.04 daha yüksek işlem gördü. Madeni para, yedi günlük bir takip bazında% 175,71 yükseldi. ONE Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.1077 $ 'a dokundu. Harmony, merkezi olmayan bir uygulama merkezli platformdur. Ağ, rastgele durum parçalamaya odaklanarak dApp'lerin çalışmasına katkıda bulunma amacına sahiptir; bu, ağın tüm durumunun düğüm operatörleri ve parçalar arasında bölünmesi anlamına gelir. Harmony, bu yılın sonuna kadar çapraz parça sözleşmeleri ve zincirler arası altyapı sunmayı planlıyor.

ONE, yılbaşından bugüne kadar% 2,351,67 fırladı.

ENJ: Bir Ethereum ( CRYPTO: ETH) destekli değer jetonu Enjin için token, takas edilemeyen jetonlarda kilitlendi ve baskı anında 2,66 dolardan% 35,24 daha yüksek işlem gördü. ENJ, yedi gün sonra% 56,93 geri döndü. Token, Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.81 $ 'a ulaştı. Kripto para birimi, Stocktwits.com'da da en çok tartışılanlar arasındaydı ve sosyal medya kullanıcılarının yüksek ilgisini gösteriyor. Ayın başlarında ENJ, ETH'yi önerilen ücret reformu üzerine ayaklarını sürükleyerek kınayan sosyal medya kullanıcılarından benzer bir ivme aldıktan sonra tek bir günde% 39 arttı . Jetonun Huobi'de listelenmesi, protokol tarafından mevduat sahiplerine 43.000 ENJ ödülü ile birlikte Pazartesi günü açıklandı.

ENJ, yılbaşından bugüne kadar% 1.855,88 yükseldi. Buna karşılık, ETH% 149.82 geri döndü. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi, baskı anında 1.835.58 $ 'dan% 2.63 daha düşük işlem gördü.

