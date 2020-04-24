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Hollanda, Eylül, Spor, Haber

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle futbol liglerinin iptal edilmesine karar verildi. Buna göre 2019-2020 sezonunda hem şampiyon ilan edilmeyecek hem de küme düşme ve çıkma yapılmayacak.

24.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:03
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi

Hollanda Futbol Federasyonu, liglerin geleceği ile ilgili önemli bir karara imza attı. Daha önce koronavirüs edeniyle ligleri 1 Eylül'e kadar erteleyen federasyon, 2019-20 sezonunun iptal ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Şampiyon ve küme düşme olmayacak. Yeni sezon tekrar 18 takımla devam edilecek. Önümüzdeki yıl Avrupa'ya gidecek takımlar mevcut puan tablosuna göre belirlenecek" ifadelerine yer verildi.

"ŞAMPİYON İLAN EDİLMEYECEK"

Bir şampiyonun ilan edilmeyeceği Hollanda'da bu sezon Avrupa kupalarına katılacak takımlar da sportif başarı esasıyla puan tablosundaki son duruma göre netleşecek.

Son olarak 26. haftası oynanan ligde birinci Ajax ile ikinci AZ Alkmaar 56 puanla zirveyi paylaşıyorlardı.

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