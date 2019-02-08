Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yendi.

Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep ekibi, Danimarka temsilcisiyle karşılaştı.

Maça etkili başlayan Türkiye temsilcisi, maçın ilk yarısını 5-1 önde kapattı.

Etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan Gaziantep Polisgücü, parkeden 12-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Sadık Karahan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.