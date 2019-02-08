Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yendi.
Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yendi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep ekibi, Danimarka temsilcisiyle karşılaştı.
Maça etkili başlayan Türkiye temsilcisi, maçın ilk yarısını 5-1 önde kapattı.
Etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan Gaziantep Polisgücü, parkeden 12-2 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Sadık Karahan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.
Kaynak: AA
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