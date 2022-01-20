Hocalık gömleğini asan Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak - Haberler Spor
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Hocalık gömleğini asan Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Teknik direktörlük gömleğini asan Fatih Terim'in aklında Alman devi Bayern Münih'te uygulanan model var. Camiadan gelen "Aday ol" çağrıları sonrasında yönetim modeline dair bir plan hazırlayan Terim'in aday olması durumunda yönetimini iş insanı-bürokrat ağırlıklı isimler yerine eski sporcu veya hocalardan kuracağı öğrenildi.

Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı krizle teknik direktörlük gömleğini asan Fatih Terim'in aklında artık Galatasaray başkanlığı var. Bu yöndeki iddialar kulislerde daha yüksek sesle dile getirilir durumda.

Konuşulanlara göre Fatih Terim, camiadan gelen 'aday ol' taleplerine daha fazla direnememe ihtimaline karşın yönetim modeline dair bir plan hazırladı. Efsane çalıştırıcı, aday olursa yönetimini iş insanı-bürokrat ağırlıklı isimlerden oluşturmayacak.

Bayern Münih modelini benimseyen Fatih Terim, ekibini Galatasaray'ın eski sporcu ve/veya hocalarından kuracak. Böylece branşlar, işin mutfağından gelen profesyonellerce yönetilecek.

Sözcü'nün haberine göre tüm bunlara karşın Fatih Terim, bir olağanüstü seçimde aday olmayı şimdilik düşünmüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Bayern Munich, Bayern Münih, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Haber

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Yorumlar (4)
ferfer:kilim şarkısıyla ömür boyu para kazanan fatih kısaparmak gibi buda bir kupa aldı ömür boyu bunun ekmeğini yiyecek :))))))) Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
ferfer:adamın doğru düzgün bir başarısı bile yok ama milyonları götürmeye devam ediyor edecek bu millet hak ediyor ha valla bak:)))) Cevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
Akıncı Bey:yav arkadaş bu adamın ayda ve yılda kaç tl aldığını bi araştırın kim bu yaa eınsteınmi newtonmu teslamı şiddetle kınıyorum Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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