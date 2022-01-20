Hocalık gömleğini asan Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak

Teknik direktörlük gömleğini asan Fatih Terim'in aklında Alman devi Bayern Münih'te uygulanan model var. Camiadan gelen "Aday ol" çağrıları sonrasında yönetim modeline dair bir plan hazırlayan Terim'in aday olması durumunda yönetimini iş insanı-bürokrat ağırlıklı isimler yerine eski sporcu veya hocalardan kuracağı öğrenildi.

Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı krizle teknik direktörlük gömleğini asan Fatih Terim'in aklında artık Galatasaray başkanlığı var. Bu yöndeki iddialar kulislerde daha yüksek sesle dile getirilir durumda.

YÖNETİM MODELİNE DAİR BİR PLAN HAZIRLADI

Konuşulanlara göre Fatih Terim, camiadan gelen 'aday ol' taleplerine daha fazla direnememe ihtimaline karşın yönetim modeline dair bir plan hazırladı. Efsane çalıştırıcı, aday olursa yönetimini iş insanı-bürokrat ağırlıklı isimlerden oluşturmayacak.

EKİBİNİ GALATASARAYLI ESKİ SPORCULARDAN KURACAK

Bayern Münih modelini benimseyen Fatih Terim, ekibini Galatasaray'ın eski sporcu ve/veya hocalarından kuracak. Böylece branşlar, işin mutfağından gelen profesyonellerce yönetilecek.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMDE ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sözcü'nün haberine göre tüm bunlara karşın Fatih Terim, bir olağanüstü seçimde aday olmayı şimdilik düşünmüyor.

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