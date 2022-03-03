Hisarcık'ta meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrolleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hisarcık'ta meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrolleri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Hisarcık'ta meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrolleri

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçedeki meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçedeki meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Sertifikalı fidan dikimi yapılan bahçelerin yıllık kontrollerinin yapıldığını belirten yetkililer, Mavi Sertifika desteği badem ve cevizde dekara 400 TL, Mavi Sertifikalı diğer meyve türleri olan elma armut kirazda ise dekara 280 TL desteklemenin bir defaya mahsus verildiğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrolleri

Hisarcık'ta meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrolleri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türk Lirası, Hisarcık, Tarım, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title