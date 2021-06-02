Hindistan'ın kripto para ticaretini yasaklayacağı iddiası

Hindistan hükümetinin ülkede kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklanacağı iddia edilmişti. Hindistan Merkez Bankası, ülke genelinde kripto para ticaretine herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını ve yasaklamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklama hazırlıklarıyla gündeme gelen Hindistan hükümeti, konuyla ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada, Güney Asya ülkesinde milyonlarca kripto para yatırımcısını elindeki tüm mal varlığını satmaya mecbur kılacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söylemişti. Bu açıklama ülkedeki kripto para ticaretinin sona ereceği yönünde yorumlanmıştı.

MERKEZ BANKASI YALANLADI

Hindistan Merkez Bankası tarafından yapılan son açıklamada, söz konusu iddialar yalanlandı. Açıklamada, ülke genelinde kripto para ticaretine herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı ve yasaklamanın söz konusu olmadığı belirtildi. Öte yandan Hindistan genelinde 8 milyon kişinin, 1,4 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip olduğu biliniyor.