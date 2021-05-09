Hidayet Türkoğlu'ndan Pınar Karşıyaka'ya tebrik
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Hidayet Türkoğlu'ndan Pınar Karşıyaka'ya tebrik

Hidayet Türkoğlu'ndan Pınar Karşıyaka'ya tebrik
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımına mağlup olup organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımına mağlup olup organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka için tebrik mesajı yayımladı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Pınar Karşıyaka'yı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandırdınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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