Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti
Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 2020 yılındaki ilk galibiyetini elde etti.
Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.
Ligde son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Denizlispor ile galibiyet hasreti 7 hafta olan Kayserispor'un mücadelesinde konuk ekip kazandı.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Kayserispor, 69. dakikada Cristian Sapunaru ile 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Kayserispor tek golle kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
2020'NİN İLK GALİBİYETİ
Bu sonucun ardından Kayserispor ligde 7 maç sonra kazandı ve 2020'deki ilk galibiyetini elde etti. Bu sezon ligdeki üçüncü galibiyetini alan Kayserispor puanını da 15'e çıkardı. Yukatel Denizlispor ise 24 puanda kaldı.
Öte yandan bu galibiyet Kayserispor'un bu sezonki ilk deplasman galibiyeti oldu.
Haber Videosu: Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti
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SARI VE KIRMIZI DÜNYANIN EN İĞRENÇ BİRLİKTELİĞİ . . . . . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BAYA GEÇ GELEN BİR GALİBİYET. ASLIDAN KÖTÜ TAKIMIMIZ YOK AMA HEP SON DAKİKA YENEN GÖLLER ÜST ÜSTE HAKEM HATALARI MORALİMİZİ BOZUP KAZANMA İSTEĞİMİZİ BİTİRMİŞTİ. İNŞ. BUNDAN SONRAKİ KONYA MAÇINDAN DA 3 PUAN ALIRIZ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çakma şifo Mehmet gittiği yeri kurutuyo geçen sene erzurumu düşürdü bu sene belki de denizliCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şifo bjk ya gel Şifa ol. . .Yayından Kaldır