Herkes kaybetti, Sivas kazandı! 15. haftaya Sivas damgası
Süper Lig'in 15. haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçen Sivasspor 33 puanla liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 15. haftası, Trabzonspor-Denizlispor ve Başakşehir-Konyaspor maçlarıyla tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar bu hafta büyük şok yaşadı. Galatasaray, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Fenerbahçe, deplasmanda lider Sivasspor'a 3-1 yenildi. Trabzonspor da 1-0 öne geçtiği maçta Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Hafta içinde Gladbach'ı yenerek Avrupa Ligi'nde adını son 32 takım arasına yazdıran Başakşehir ise Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
SİVASSPOR'UN RAKİPLERİYLE ARASINDAKİ FARK AÇILDI
Deyim yerindeyse devler bu hafta Sivasspor'a çalıştı. Bu sonuçların ardından Sivasspor rakipleriyle puan farkını da iyice artırdı.
1-Sivasspor: 33
2-Başakşehir: 27
3-Beşiktaş: 27
4-Trabzonspor: 26
5-Fenerbahçe: 25
6-Galatasaray: 24