Herkes dolarla ilgili çözüm önerisi sundu ama en çok Vatan Partisi'ninki konuşuldu: Dolar yasaklansın

Türkiye günlerdir ekonomideki dalgalanmaları konuşuyor. Dolar önceki güne de sert başladıktan sonra sabah saatlerinde tarihi zirveyi gördü ve 13'ün üzerine kadar çıktı. Doların yükselmesinin ardından birçok uzman ve siyasetçi de konu hakkında görüşünü beyan etti. İYİ Parti ve CHP, olağanüstü toplantı gerçekleştirirken, Vatan Partisi ise çözüm önerisini sosyal medya hesabından duyurdu.

"DOLAR YASAKLANSIN"

Vatan Partisi, döviz kurundaki tarihi artış ile TL'de yaşanan değer kaybının ardından geçmişteki talebini tekrarlayarak "Dolar yasaklansın" dedi. Vatan Partisi resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet