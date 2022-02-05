Herkes bu sözleri konuşuyor! Pamela Anderson sorusuyla Ali Koç buz kesti

Fenerbahçe Divanı'na eski başkan adaylarından Hulusi Belgü'nün yaptığı konuşma damga vurdu. Belgü, Aziz Yıldırım'a rakip olduğunda desteklediği Başkan Ali Koç'un yaptığı icraatları yerden yere vurdu. Seçim çağrısı yaptı. Belgü'nün yönelttiği Pamela Anderson sorusu sosyal medyaya damga vurdu.

İşte Hulusi Belgü'nün açıklamaları:

"RAKİPLER BİLE UMUTLUYDU"

"Haziran 2018'de büyük umutla başkan seçildiniz. Öyle ki seçilmenize Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ve hatta Trabzonsporlular da sevindi. Kurumsal kimliğiniz, Atatürkçü olmanız hepimiz için bir umuttu ama bunu kendi ellerinizle yıktınız...

"HEP BÜYÜK KONUŞTUNUZ"

Hep büyük konuştunuz, hep hatayı başkalarında buldunuz. Başarısızlıkları hep futbolcuların ve teknik adamların sırtına yüklediniz. 'Allah başımızdan eksik etmesin' dediğimiz Obradovic ile yolları ayırdınız...

"VOLKAN DEMİREL'E DE YAPTINIZ"

Aykut Kocaman ile yolları ayırmanıza bir şey söylemiyorum ama günlerce bekleyerek yanlış yaptınız. Daha sonra da Kocaman'ın yardımcılarını dedikodulara inanarak kovdunuz. Aynı şeyi Volkan Demirel'e de yaptınız. Daha sonra affedip yardımcı antrenör yaptınız.

"BEKLENTİNİZ NEYDİ?"

Sayın Başkan bu takıma Pamela Anderson'un sevgilisini transfer ettiniz. Rami'den beklentiniz neydi?

"PARA KAPTIRDINIZ"

Max Kruse'ye 'Hayatının kumarını oynuyor' dediniz ama tazminat ödediniz. Miha Zajc için menajerlik şirketi tarafından dolandırıldınız. Bunları kendi şirketinizde bir kişi yapsa onunla çalışmaya devam eder miydiniz? Söz verdiğiniz hiçbir şeyi yapmadınız. Fenerbahçe seçime gitmelidir.

"PROBLEM SİZSİNİZ"

4 sene sonunda görüyorum ki problem sizsiniz. Her şeyi çok iyi bildiğinizi ve tek başınıza kulübü yöneteceğinizi sanıyorsunuz. Sayın Başkan bir an önce seçim kararı alın ve seçime gidin. Tarihe en kötü Fenerbahçe başkanı olacak geçeceksiniz."