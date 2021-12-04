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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Osman Sinan İşgüder, Mustafa Candemir Tabak, Gürkan DemirFenerbahçe Safiport: Şerife Alperi Onar 11, Iagupova 15, Tuğçe Canıtez 12, Thomas 13, Williams 8, Zahui 16, Çağla Karatekin 3, Banu Şimşek 5, Olcay Çakır Turgut 9Antalya 07 Basketbol: Candide Öztürk 7,...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Mustafa Candemir Tabak, Gürkan Demir

Fenerbahçe Safiport: Şerife Alperi Onar 11, Iagupova 15, Tuğçe Canıtez 12, Thomas 13, Williams 8, Zahui 16, Çağla Karatekin 3, Banu Şimşek 5, Olcay Çakır Turgut 9

Antalya 07 Basketbol: Candide Öztürk 7, Ivankovic 7, İlsu Darıcıoğlu 6, Jones, Mayombo 9, Sera Özelçi 5, Öykü Taşkın, Beril Albayrak 4, Naile Çırak

1. Periyot: 28-3

Devre: 48-16

3. Periyot: 68-21

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Safiport, Antalya 07 Basketbol'u 92-38 yendi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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