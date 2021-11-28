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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Yarkın KeskinHatayspor: Wiley 21, Gorini 11, Büşra Akbaş 3, Ayşegül Günay Aladağ 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 27, Elif Emirtekin, Melis Dilara Lafatan, Gökçe DoğanGalatasaray: Williams 19, Davis 6, Melis Gülcan 11, Sude...

Salon: Antakya

Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Yarkın Keskin

Hatayspor: Wiley 21, Gorini 11, Büşra Akbaş 3, Ayşegül Günay Aladağ 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 27, Elif Emirtekin, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan

Galatasaray: Williams 19, Davis 6, Melis Gülcan 11, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Steinberga 11, Gizem Başaran Turan 2, Krajisnik 16, Merve Aydın 3

1. Periyot: 19-13

Devre: 35-39

3. Periyot: 66-53

Beş faulle çıkan: 21.43 Büşra Akbaş (Hatayspor), 34.22 Steinberga (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'u 81-76 mağlup etti.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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