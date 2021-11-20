Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 72-59 - Haberler Spor
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Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 72-59

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 72-59

SALON: Ülker Metro EnerjiHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ozan Gönen, Süleyman Dağder DağlıFENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 8, Williams 12, McBride 15, Iagupova 15, Kiah Stokes, Zahui 4, Manolya Kurtulmuş, Alperi Onar 6, Tuğçe Canıtez 12ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 4, Zellous...

SALON: Ülker Metro Enerji

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ozan Gönen, Süleyman Dağder Dağlı

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 8, Williams 12, McBride 15, Iagupova 15, Kiah Stokes, Zahui 4, Manolya Kurtulmuş, Alperi Onar 6, Tuğçe Canıtez 12

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 4, Zellous 15, Kuanitra Holingsvorth 4, Fagbenle 8, Hayes 24, Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 2, Anigwe 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-15

İLK YARI: 35-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-45

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta mücadelesinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 72-59 mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Deplasman ekibi ise bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.


Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 72-59

Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 72-59

Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 72-59

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